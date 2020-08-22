Під час розгону протестів у Мінську постраждав кримчанин

Під час розгону білоруськими силовиками протесту в Мінську біля станції метро "Пушкінська" 10 серпня постраждав водій автобуса Павло Сибільов, який родом з анексованого зараз Криму і має посвідку на проживання в Білорусі.

Джерело: Tut.by, кореспондент якого відвідав Сибільова у військовому госпіталі в Мінську

Деталі: Увечері 10 серпня 48-річний Павло Сибільов працював на автобусі № 163 (Сухарево - Воронянського). Каже, що робота вже добігала кінця, він виїхав із Сухарево, але скоро після відправлення почалися затори.

Із підвищення з автобуса було видно, що внизу, на "Пушкінській", "вибухи, удари, димова завіса, стрілянина". Автобус дуже довго стояв у заторі, тому майже всі пасажири вийшли з салону.

Водій пам'ятає, що виходив надвір поговорити з колегою, водієм тролейбуса. Коли його поранило, він уже майже повернувся в свій автобус.

фото Tut.by

Пряма мова: "Я став входити у двері, залишалося тільки ногу підняти на сходинку – і мене просто припечатало гранатою до автобусу. А потім ще зверху кулями... Горіла сорочка, шкіра на спині вибухнула і горіла. Мене наче паралізувало. Пам'ятаю, що люди гасили, допомагали мені, викликали швидку. Кричали один одному, щоб не було стовпотворіння – боялися, що силовики почнуть стріляти в скупчення людей".

Деталі: З тієї ночі Сибільов переніс кілька операцій через серйозну рану на спині.

Пряма мова: "Коли мене сюди (в лікарню - ред.) привезли, кричав цілу ніч, і день. Болі були пекельні. Спочатку лежав у реанімації, а з неділі (16 серпня) сюди перевели, в загальну палату. Точного діагнозу мені не говорили. Знаю тільки, що видно було органи, але вони цілі, бог милував.

Було вже кілька операцій, а сьогодні (21 серпня - ред.) другий день, як пересадили шкіру на спину – зі стегна. Не відчуваю трьох пальців на лівій руці, хоча рука працює, згинаю. У неї теж щось потрапило – кулі, або що. Лікарі кажуть, відійде".

Поранений водій "Мінськтрансу", знімок очевидця. Фото: читач TUT.BY

Деталі: Чоловік сподівається, що найближчими днями зможе встати на ноги, оскільки ще жодного разу не піднімався з лікарняного ліжка.

Після поранення в палату до водія автобуса приходив слідчий, розпитував про те, що сталося.

У Сибільова троє дітей - 26, 9 і 6 років. Сім'я з Молодечно, але чоловік під час роботи жив в одному зі столичних гуртожитків. Волонтери вже допомогли знайти квартиру в Мінську для його родини.

Про вибори в Білорусі Павло не розмірковує, оскільки сам не голосував.

Пряма мова: "Мене не запрошують на вибори, я в Білорусі з 1993 року, з видом на проживання. Сам родом із Криму, спочатку там була Україна, а зараз – Росія".

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