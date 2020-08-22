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Во время разгона протестов в Минске пострадал крымчанин

Суббота, 22 августа 2020, 15:01
Во время разгона протестов в Минске пострадал крымчанин
TUT.BY

Во время разгона белорусскими силовиками протеста в Минске возле станции метро "Пушкинская" 10 августа пострадал водитель автобуса Павел Сибилев, который родом из аннексированного сейчас Крыма и имеет вид на жительство в Беларуси.

Источник: Tut.by, корреспондент которого навестил Сибилева в военном госпитале в Минске

Детали: Вечером 10 августа 48-летний Павел Сибилев работал на автобусе № 163 (Сухарево — Воронянского). Говорит, что работа уже подходила к концу, он выехал из Сухарево, но скоро после отправления начались заторы.

С возвышения из автобуса было видно, что внизу, на "Пушкинской", "взрывы, хлопки, дымовая завеса, стрельба". Они очень долго стояли в пробке, поэтому почти все пассажиры вышли из салона.

Водитель помнит, что выходил на улицу поговорить с коллегой, водителем троллейбуса. Когда его ранило, он уже почти вернулся в свой автобус.

 
фото Tut.by

Прямая речь: "Я стал входить в двери, оставалось только ногу поднять на ступеньку — и меня просто припечатало гранатой к автобусу. А потом еще сверху пулями… Горела рубашка, кожа на спине взорвалась и горела. Меня как будто парализовало. Помню, что люди тушили, помогали мне, вызывали скорую. Кричали друг другу, чтобы не было столпотворения — боялись, что силовики начнут стрелять в скопление людей".

Детали: С той ночи Сибилев уже пережил несколько операций из-за серьезной раны на спине.

 

Прямая речь: "Когда меня сюда (в больницу – ред.) привезли, кричал целую ночь, и день. Боли были адские. Сначала лежал в реанимации, а с воскресенья (16 августа) сюда перевели, в общую палату. Точного диагноза мне не говорили. Знаю только, что видны были органы, но они целы, бог миловал.

Было уже несколько операций, а сегодня (21 августа – ред.) второй день, как пересадили кожу на спину — с бедра. Не чувствую трех пальцев на левой руке, хотя рука работает, сгибаю. В нее тоже что-то попало — пули, или что. Врачи говорят, отойдет".

 
Раненый водитель «Минсктранса», снимок очевидца. Фото: читатель TUT.BY

Детали: Мужчина надеется, что в ближайшие дни сможет встать на ноги, поскольку еще ни разу не поднимался с больничной койки.

После ранения в палату к водителю автобуса приходил следователь, расспрашивал о произошедшем.

У Сибилева трое детей – 26, 9 и 6 лет. Семья из Молодечно, но мужчина во время работы жил в одном из столичных общежитий. Волонтеры уже помогли найти квартиру в Минске для его семьи.

О выборах в Беларуси Павел не рассуждает, поскольку сам не голосовал.

Прямая речь: "Меня не приглашают на выборы, я в Беларуси с 1993 года, с видом на жительство. Сам родом из Крыма, сначала там была Украина, а сейчас — Россия".

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов.  Власти подтверждают гибель троих людей.
  • Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.

Украинская правда

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Темы: Беларусь
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