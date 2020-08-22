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У МВС Білорусі заявили про затримання координатора, який платив учасникам акцій

Субота, 22 серпня 2020, 16:20
У МВС Білорусі заявили про затримання координатора, який платив учасникам акцій

У МВС Білорусі заявили про затримання "одного з координаторів незаконних вуличних акцій".

Джерело: прессекретар МВС Білорусі в Telegram

Дослівно: "У Мінську міліціонери виявили одного з координаторів незаконних вуличних акцій. 34-річний мінчанин займався пошуком і фінансуванням їхніх нових учасників".

Деталі: Як заявили в МВС, вийти на цю людину вдалося після затримання 37-річного уродженця Мінська, який дав свідчення про зустріч із зазначеним чоловіком і його прохання зібрати масовку для участі в акції протесту за гроші.

Дослівно: "З'ясувалося, що за день до цього "клієнт" вербувальника звільнився з місць позбавлення волі. Координатор підійшов до нього в одному з центральних продовольчих магазинів міста та запропонував зібрати близько 10-12 чоловік для участі в несанкціонованому масовому заході політичного характеру. Після отримання згоди незнайомець дав посереднику 60 рублів, а також купив йому спиртне і продукти харчування.

Зустрічі учасників змови, запланованій на 19 серпня, перешкодили оперативники. Наразі відносно обох чоловіків проводиться перевірка".

Передісторія:

  • В Білорусі з 9 серпня тривають акції проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля ОМОНу. Силовиками було затримано близько 7 тисяч осіб. За даними правозахисників, загинули 5 активістів. Влада підтверджує загибель трьох людей. 
  • Виконуючий обов'язки президента Олександр Лукашенко відмовляється виконувати вимоги опозиції.

Теми: Білорусьакції
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