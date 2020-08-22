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В МВД Беларуси заявили о задержании координатора, который платил участникам акций

Суббота, 22 августа 2020, 16:20
В МВД Беларуси заявили о задержании координатора, который платил участникам акций

В МВД Беларуси заявили о задержании "одного из координаторов незаконных уличных акций".

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников".

Детали: Как заявили в МВД, выйти на этого человека удалось после задержания 37-летнего уроженца Минска, который дал показания о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги.

Дословно: "Выяснилось, что за день до этого "клиент" вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошёл к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания.

Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка".

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов.  Власти подтверждают гибель троих людей.
  • Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции
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