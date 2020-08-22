Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В МВД Беларуси заявили о задержании координатора, который платил участникам акций

Суббота, 22 августа 2020, 16:20

В МВД Беларуси заявили о задержании "одного из координаторов незаконных уличных акций".

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников".

Детали: Как заявили в МВД, выйти на этого человека удалось после задержания 37-летнего уроженца Минска, который дал показания о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги.

Дословно: "Выяснилось, что за день до этого "клиент" вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошёл к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания.

Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка".

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов.  Власти подтверждают гибель троих людей.
  • Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

ГБР завершило расследование убийства Вербицкого и пыток Луценко

Лукашенко заявил, что впервые за 25 лет привел армию в полную боевую готовность

Омские врачи заявили, что нашли в моче Навального алкоголь

Зеленский: Первая волна коронавируса в Украине только сейчас

Зеленский не хочет менять Минск как площадку для переговоров ТКГ

Лукашенко пугает: "новый президент" попросит НАТО ввести войска

Все новости...
Беларусь
Во время разгона протестов в Минске пострадал крымчанин
Лукашенко заявил, что впервые за 25 лет привел армию в полную боевую готовность
Зеленский не хочет менять Минск как площадку для переговоров ТКГ
Последние новости
16:20
В МВД Беларуси заявили о задержании координатора, который платил участникам акций
16:08
Британская компания Godel отправляет сотрудников минского филиала в Украину
15:48
ГБР завершило расследование убийства Вербицкого и пыток Луценко
15:29
COVID-19 заболел глава Тернопольской ОГА
15:07
Саудовская Аравия прекратила инвестиции в китайский НПЗ — СМИ
15:01
фотоВо время разгона протестов в Минске пострадал крымчанин
14:46
Лукашенко заявил, что впервые за 25 лет привел армию в полную боевую готовность
14:34
В Чехии суточный рост случаев коронавируса впервые превысил 500
14:24
Омские врачи заявили, что нашли в моче Навального алкоголь
14:02
Зеленский считает, что опасно повышать "минималку" в короткие сроки
Все новости...