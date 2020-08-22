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Лукашенко про мовне питання: переходити з російської на білоруську нема потреби

Субота, 22 серпня 2020, 16:33

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, вважає, що громадянам нема чого переходити на білоруську мову, при цьому його політичні опоненти нібито планують запустити "повзуче знищення російської мови" в країні.

Джерело: заява Лукашенка на мітингу в свою підтримку в Гродно, якого цитує Інтерфакс-Захід

Пряма мова: "В цьому прекрасному (Гродненському - УП) регіоні люди розмовляють білоруською, російською, польською, литовською, українською. Нам пропонують (опозиціонери - УП) повзуче знищення російської мови. Мовляв, за тиждень перейдемо на білоруську. Навіщо? Нехай люди говорять тією мовою, якою хочуть. Так було завжди".

Деталі: Лукашенко також заявив, що "ні в якому разі не можна допустити міжнаціональної ворожнечі", назвавши Білорусь багатонаціональною країною.

Довідка: Російська мова у Білорусі офіційно має статус державної нарівні з білоруською. При цьому більше 80% громадян країни у всіх сферах життя використовують російську. В російськомовних школах навчається понад 75% учнів, а в середніх спеціальних навчальних закладах, ПТУ і державних ВНЗ республіки викладання російською мовою складає близько 90%.

Теми: моваЛукашенкоБілорусь


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