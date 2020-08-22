Лукашенко про мовне питання: переходити з російської на білоруську нема потреби
Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, вважає, що громадянам нема чого переходити на білоруську мову, при цьому його політичні опоненти нібито планують запустити "повзуче знищення російської мови" в країні.
Джерело: заява Лукашенка на мітингу в свою підтримку в Гродно, якого цитує Інтерфакс-Захід
Пряма мова: "В цьому прекрасному (Гродненському - УП) регіоні люди розмовляють білоруською, російською, польською, литовською, українською. Нам пропонують (опозиціонери - УП) повзуче знищення російської мови. Мовляв, за тиждень перейдемо на білоруську. Навіщо? Нехай люди говорять тією мовою, якою хочуть. Так було завжди".
Деталі: Лукашенко також заявив, що "ні в якому разі не можна допустити міжнаціональної ворожнечі", назвавши Білорусь багатонаціональною країною.
Довідка: Російська мова у Білорусі офіційно має статус державної нарівні з білоруською. При цьому більше 80% громадян країни у всіх сферах життя використовують російську. В російськомовних школах навчається понад 75% учнів, а в середніх спеціальних навчальних закладах, ПТУ і державних ВНЗ республіки викладання російською мовою складає близько 90%.