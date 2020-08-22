Лукашенко про языковой вопрос: с русского на белорусский переходить незачем
Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, считает, что гражданам незачем переходить на белорусский язык, при этом его политические оппоненты якобы планируют запустить "ползучее уничтожение русского языка" в стране.
Источник: заявление Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, которого цитирует Интерфакс-Запад
Прямая речь: "В этом прекрасном (Гродненском - УП) регионе люди разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. Нам предлагают (оппозиционеры - УП) ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда".
Детали: Лукашенко также заявил, что "ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни", назвав Беларусть многонациональной страной.
Справка: Русский язык в Беларуси официально имеет статус государственного наравне с белорусским. При этом более 80 % граждан страны во всех сферах жизни используют русский язык. В русскоязычных школах обучается более 75% учащихся, А в средних специальных учебных заведениях, ПТУ и государственных ВУЗах республики преподавание на русском языке составляет около 90%.