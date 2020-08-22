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Лукашенко про языковой вопрос: с русского на белорусский переходить незачем

Суббота, 22 августа 2020, 16:33

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, считает, что гражданам незачем переходить на белорусский язык, при этом его политические оппоненты якобы планируют запустить "ползучее уничтожение русского языка" в стране.

Источник: заявление Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, которого цитирует Интерфакс-Запад

Прямая речь: "В этом прекрасном (Гродненском - УП) регионе люди разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. Нам предлагают (оппозиционеры - УП) ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда".

Детали: Лукашенко также заявил, что "ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни", назвав Беларусть многонациональной страной.

Справка: Русский язык в Беларуси официально имеет статус государственного наравне с белорусским. При этом более 80 % граждан страны во всех сферах жизни используют русский язык. В русскоязычных школах обучается более 75% учащихся, А в средних специальных учебных заведениях, ПТУ и государственных ВУЗах республики преподавание на русском языке составляет около 90%.  

Темы: языкЛукашенкоБеларусь


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