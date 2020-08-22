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ВООЗ рекомендує носити захисні маски дітям: як саме та з якого віку

Субота, 22 серпня 2020, 17:43
Фото: timesofisrael

Діти від 12 років на рівні з дорослими мають носити маски у громадських місцях. Молодшим дітям рекомендують вдягати маски, коли неможливо дотримуватися дистанції.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Деталі: У ВООЗ наголошують, що задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції діти з 12 років, як і дорослі, мають носити захисні маски. Такі рекомендації організація оприлюднила ввечері у п'ятницю, 21 серпня.

Для дітей від 6 до 12 років носіння масок у більшості випадків не рекомендується. Втім, в деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти можуть вдягати маски. Йдеться, зокрема, про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання.

Дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно вдягати та знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ наголошує, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

Досі остаточно не з'ясовано, наскільки діти сприяють поширенню коронавірусної інфекції. За даними ВООЗ, діти та підлітки до 18 років становлять від 1 до 7 відсотків заражених коронавірусом, а кількість летальних випадків від COVID-19 у межах цієї групи є нижчою у порівнянні з іншими віковими групами.

Теми: коронавірусепідеміяздоров'ядіти


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