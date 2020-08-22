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ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям: как и с какого возраста

Суббота, 22 августа 2020, 17:43
Фото: timesofisrael

Дети от 12 лет наравне со взрослыми должны носить маски в общественных местах. Младшим детям рекомендуют надевать маски, когда невозможно соблюдать дистанцию.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения.

Детали: В ВОЗ отмечают, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. Такие рекомендации организация обнародовала вечером в пятницу, 21 августа.

Для детей от 6 до 12 лет ношение масок в большинстве случаев не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

До сих пор окончательно не выяснено, насколько дети способствуют распространению коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, дети и подростки до 18 лет составляют от 1 до 7 процентов зараженных коронавирусом, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже в сравнении с другими возрастными группами.

Темы: коронавирусэпидемияздоровьедети


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