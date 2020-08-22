Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям: как и с какого возраста

Суббота, 22 августа 2020, 17:43
ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям: как и с какого возраста
Фото: timesofisrael

Дети от 12 лет наравне со взрослыми должны носить маски в общественных местах. Младшим детям рекомендуют надевать маски, когда невозможно соблюдать дистанцию.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения.

Детали: В ВОЗ отмечают, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. Такие рекомендации организация обнародовала вечером в пятницу, 21 августа.

Для детей от 6 до 12 лет ношение масок в большинстве случаев не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

До сих пор окончательно не выяснено, насколько дети способствуют распространению коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, дети и подростки до 18 лет составляют от 1 до 7 процентов зараженных коронавирусом, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже в сравнении с другими возрастными группами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияздоровьедети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: