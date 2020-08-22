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Фінська ТРК виправила карту з "російським" Кримом після скарги українського посольства

Субота, 22 серпня 2020, 17:54
Фінська ТРК виправила карту з російським Кримом після скарги українського посольства

Фінська телерадіомовна корпорація Yle виправила карту, на якій Крим позначений як частина РФ, після відповідного прохання українського посольства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Спасибі Yle Uutiset за оперативну реакцію і виправлення Криму на карті як невід'ємної частини України. Ми сподіваємося, що в майбутньому такої прикрої помилки вдасться уникнути" - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook у суботу.

Раніше цього ж дня посольство звернуло увагу Yle на те, що неприпустимо позначати на своїх картах Крим, який був незаконно анексований з України в 2014 році, в рамках Росії.

"Вимагаємо змінити карту" - заявили в посольстві.

 

Як повідомлялося, французька газета Le Monde виправила інтерактивну карту про поширення коронавірусу, де Крим раніше був позначений частиною Росії.

Також американське видання The New York Times публікувало карту України без Криму.

Теми: КримокупаціяФінляндія
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