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Фінська ТРК виправила карту з "російським" Кримом після скарги українського посольства

Субота, 22 серпня 2020, 17:54

Фінська телерадіомовна корпорація Yle виправила карту, на якій Крим позначений як частина РФ, після відповідного прохання українського посольства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Спасибі Yle Uutiset за оперативну реакцію і виправлення Криму на карті як невід'ємної частини України. Ми сподіваємося, що в майбутньому такої прикрої помилки вдасться уникнути" - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook у суботу.

Раніше цього ж дня посольство звернуло увагу Yle на те, що неприпустимо позначати на своїх картах Крим, який був незаконно анексований з України в 2014 році, в рамках Росії.

"Вимагаємо змінити карту" - заявили в посольстві.

 

Як повідомлялося, французька газета Le Monde виправила інтерактивну карту про поширення коронавірусу, де Крим раніше був позначений частиною Росії.

Також американське видання The New York Times публікувало карту України без Криму.

Теми: КримокупаціяФінляндія


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