Финская ТРК исправила карту с "российским" Крымом после жалобы украинского посольства
Финская телерадиовещательная корпорация Yle исправила карту, на которой Крым обозначен как часть РФ, после соответствующей просьбы украинского посольства.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Спасибо Yle Uutiset за оперативную реакцию и исправление Крыма на карте как неотъемлемой части Украины. Мы надеемся, что в будущем такой досадной ошибки удастся избежать", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook в субботу.
Ранее в этот же день посольство обратило внимание Yle на то, что недопустимо обозначать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован с Украины в 2014 году, в рамках России.
"Требуем изменить карту" - заявили в посольстве.
Как сообщалось, французская газета Le Monde исправила интерактивную карту распространения коронавируса, где Крым ранее был обозначен частью России.
Также американское издание The New York Times публиковало карту Украины без Крыма.