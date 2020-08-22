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Протести у Білорусі: в центрі Мінська - знову масовий мітинг

Субота, 22 серпня 2020, 19:30
Протести у Білорусі: в центрі Мінська - знову масовий мітинг
Фото: TUT.BY

У суботу, 22 серпня, в Білорусі тривають антиурядові акції. Зокрема, багатолюдний мітинг проходить у Мінську, також в столиці противники Олександра Лукашенка влаштували автопробіг.

Джерело: Інтерфакс-Захід, NЕХТА, телеграм-канал Радыё Свабода

За попередньою інформацією, в Мінську проходить хода, в якій беруть участь близько трьох тисяч осіб.

Численна колона з біло-червоно-білими прапорами йде мінським проспектом Незалежності. Проходячи повз будівлю КДБ, люди скандують "Свободу!" і "Трибунал!".

Частина проспекту в центрі Мінська закрита для легкових авто, але громадський транспорт пропускають. У Мінську також почався автопробіг Солідарності.

 

На площі Незалежності у білоруській столиці також проходить мітинг, проспект відкритий. Біля пам'ятника Леніну до мікрофона виходять волонтери і розповідають про різні ініціативи.

 
 

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Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
  • Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьмітингиЛукашенко
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