Протести у Білорусі: в центрі Мінська - знову масовий мітинг
У суботу, 22 серпня, в Білорусі тривають антиурядові акції. Зокрема, багатолюдний мітинг проходить у Мінську, також в столиці противники Олександра Лукашенка влаштували автопробіг.
Джерело: Інтерфакс-Захід, NЕХТА, телеграм-канал Радыё Свабода
За попередньою інформацією, в Мінську проходить хода, в якій беруть участь близько трьох тисяч осіб.
Численна колона з біло-червоно-білими прапорами йде мінським проспектом Незалежності. Проходячи повз будівлю КДБ, люди скандують "Свободу!" і "Трибунал!".
Частина проспекту в центрі Мінська закрита для легкових авто, але громадський транспорт пропускають. У Мінську також почався автопробіг Солідарності.
На площі Незалежності у білоруській столиці також проходить мітинг, проспект відкритий. Біля пам'ятника Леніну до мікрофона виходять волонтери і розповідають про різні ініціативи.
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Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
- У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
- Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
- Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.