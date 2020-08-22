Протесты в Беларуси: в центре Минска – снова массовый митинг
В субботу, 22 августа, в Беларуси продолжаются антиправительственные акции. В частности, многолюдный митинг проходит митинг в Минске, также в столице противники Александра Лукашенко устроили автопробег.
Источник: Интерфакс-Запад, NЕХТА, телеграм-канал Радыё Свабода
По предварительной информации, в Минске проходит шествие, в котором принимают участие около трех тысяч человек.
Многочисленная колонна с бело-красно-белыми флагами идет по минскому проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди скандируют "Свободу!" и "Трибунал!".
Часть проспекта в центре Минска закрыта для легковых авто, но общественный транспорт пропускают. В Минске также начался автопробег Солидарности. https://t.me/nexta_live/9152
На площади Независимости в белорусской столице также проходит митинг, проспект открыт. У памятника Ленину к микрофону выходят волонтеры и рассказывают о различных инициативах.
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Предыстория:
- В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
- В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.