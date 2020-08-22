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Протесты в Беларуси: в центре Минска – снова массовый митинг

Суббота, 22 августа 2020, 19:30
Протесты в Беларуси: в центре Минска – снова массовый митинг
Фото: TUT.BY

В субботу, 22 августа, в Беларуси продолжаются антиправительственные акции. В частности, многолюдный митинг проходит митинг в Минске, также в столице противники Александра Лукашенко устроили автопробег.

Источник: Интерфакс-Запад, NЕХТА, телеграм-канал Радыё Свабода

По предварительной информации, в Минске проходит шествие, в котором принимают участие около трех тысяч человек.

Многочисленная колонна с бело-красно-белыми флагами идет по минскому проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди скандируют "Свободу!" и "Трибунал!".

Часть проспекта в центре Минска закрыта для легковых авто, но общественный транспорт пропускают. В Минске также начался автопробег Солидарности. https://t.me/nexta_live/9152

 

На площади Независимости  в белорусской столице также проходит митинг, проспект открыт. У памятника Ленину к микрофону выходят волонтеры и рассказывают о различных инициативах.

 
 

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Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьмитингиЛукашенко
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