Протесты в Беларуси: в центре Минска – снова массовый митинг

В субботу, 22 августа, в Беларуси продолжаются антиправительственные акции. В частности, многолюдный митинг проходит митинг в Минске, также в столице противники Александра Лукашенко устроили автопробег.

Источник: Интерфакс-Запад, NЕХТА, телеграм-канал Радыё Свабода

По предварительной информации, в Минске проходит шествие, в котором принимают участие около трех тысяч человек.

Многочисленная колонна с бело-красно-белыми флагами идет по минскому проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди скандируют "Свободу!" и "Трибунал!".

Часть проспекта в центре Минска закрыта для легковых авто, но общественный транспорт пропускают. В Минске также начался автопробег Солидарности. https://t.me/nexta_live/9152

На площади Независимости в белорусской столице также проходит митинг, проспект открыт. У памятника Ленину к микрофону выходят волонтеры и рассказывают о различных инициативах.

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