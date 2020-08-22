Ізраїль просить Україну заборонити цьогорічне паломництво хасидів до Умані

Керівник Центру боротьби з коронавірусною пандемією Ізраїлю Ронні Ґамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані на святкування єврейського Нового року через занепокоєння, що це паломництво може спричинити спалах коронавірусу.

Джерело: Reuters з посиланням на лист ізраїльського чиновника

Пряма мова: "Таке зібрання у цей неспокійний час, як очікують, спричинить масове інфікування туристів і місцевих українців, що стане важким тягарем для місцевих медичних закладів, а ще тисячі людей повернуться до Ізраїлю й будуть далі поширювати вірус. Закликаю вас запровадити цього року заборону на ці святкування як елемент намагань усієї світової спільноти зупинити цю жахливу пандемію"

Деталі: При цьому ізраїльські ЗМІ уточнюють, що у цьому листі Ґамзу до Зеленського також йдеться про те, що владі Ізраїлю не вдалося суттєво знизити кількість нових заражень коронавірусом, а серед ультрарелігійних юдеїв, до яких належать хасиди, показники захворюваності є однимим з найвищих. Крім того, Ґамзу висловлює занепокоєння, юдеї в Умані ймовірно не дотримуватимуться встановлених епідеміологічних правил.