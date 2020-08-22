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Израиль просит Украину запретить в этом году паломничество хасидов в Умань из-за Covid-19

Суббота, 22 августа 2020, 20:01

Руководитель Центра по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля Ронни Ґамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году традиционное ежегодное паломничество евреев-хасидов в Умань на празднование еврейского Нового года из-за беспокойства, что это паломничество может вызвать вспышку коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой на письмо израильского чиновника

Прямая речь: "Такое собрание в это неспокойное время, как ожидается, приведет к массовому инфицированию туристов и местных украинцев, которое станет тяжелым бременем для местных медицинских учреждений, а еще тысячи людей вернутся в Израиль и будут дальше распространять вирус. Призываю вас ввести в этом году запрет на эти празднования как элемент попыток всего мирового сообщества остановить эту ужасную пандемию".

Детали: При этом израильские СМИ уточняют, что в этом письме Ґамзу к Зеленскому также говорится о том, что властям Израиля не удалось существенно снизить количество новых заражений коронавирусом, а среди ультрарелигиозных евреев, к которым относятся хасиды, показатели заболеваемости являются одними из самых высоких. Кроме того, Ґамзу выражает беспокойство, иудеи в Умани вероятно не будут придерживаться установленных эпидемиологических правил.

Темы: ИзраильЗеленскийрелигиякоронавирус


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