Лукашенко погрожує з понеділка закрити підприємства, на яких тривають страйки

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, наказав з понеділка закрити всі підприємства, на яких працівники оголосили страйк.

Джерело: РБК з посиланням на заяву Лукашенка

Пряма мова: "Я прошу губернаторів, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати, не змушуйте - не треба. Але, якщо підприємство не працює, з понеділка - замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть. Розберемося, кого запросити на це підприємство".

Передісторія: 13, серпня працівники білоруських підприємств провели мітинги з вимогою провести повторні президентські вибори. Страйк, зокрема, оголосили найбільші підприємства країни: БелАЗ, МАЗ, "Білоруськалій", "Гродно Азот", Мінський завод колісних тягачів.

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