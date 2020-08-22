Лукашенко погрожує з понеділка закрити підприємства, на яких тривають страйки
Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, наказав з понеділка закрити всі підприємства, на яких працівники оголосили страйк.
Джерело: РБК з посиланням на заяву Лукашенка
Пряма мова: "Я прошу губернаторів, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати, не змушуйте - не треба. Але, якщо підприємство не працює, з понеділка - замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть. Розберемося, кого запросити на це підприємство".
Передісторія: 13, серпня працівники білоруських підприємств провели мітинги з вимогою провести повторні президентські вибори. Страйк, зокрема, оголосили найбільші підприємства країни: БелАЗ, МАЗ, "Білоруськалій", "Гродно Азот", Мінський завод колісних тягачів.
Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"
Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція
"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"
Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
- У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
- Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
- Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.