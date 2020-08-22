Лукашенко грозиться c понедельника закрыть бастующие предприятия

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, приказал с понедельника закрыть все предприятия, на которых работники объявили забастовки.

Источник: РБК со ссылкой на заявление Лукашенко

Прямая речь: "Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие".

Предыстория: 13 августа работники белорусских предприятий провели митинги с требованием провести повторные президентские выборы. Забастовку, среди прочих, объявили крупнейшие предприятия страны: БелАЗ, МАЗ, "Беларуськалий", "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей.

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