В Киеве подняли самый большой флаг в Украине

В столице с 22 августа будет развеваться крупнейший в стране флаг Украины.

Источник: прямая трансляция Украинской правды, городской голова Киева Виталий Кличко в Ютубе

Детали: Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. По словам Кличко, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки города".

Флагшток достигает высоты почти 90 метров.

Прямая речь Кличко: "Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины. Один из главных символов государства".

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Эльдар Сарахман