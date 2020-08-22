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В Киеве подняли самый большой флаг в Украине

Суббота, 22 августа 2020, 20:41
В Киеве подняли самый большой флаг в Украине
фото: Эльдар Сарахман

В столице с 22 августа будет развеваться крупнейший в стране флаг Украины.

Источник: прямая трансляция Украинской правды, городской голова Киева Виталий Кличко в Ютубе

 

Детали: Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. По словам Кличко, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки города".

Флагшток достигает высоты почти 90 метров.

Прямая речь Кличко: "Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины. Один из главных символов государства".

Підйом найвищого і найбільшого прапора України

Опубліковано Українська правда Субота, 22 серпня 2020 р.

 
Эльдар Сарахман

 
Эльдар Сарахман

 
 

Украинская правда

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Темы: КиевВиталий Кличкопразднования
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