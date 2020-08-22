В Киеве подняли самый большой флаг в Украине
Суббота, 22 августа 2020, 20:41
В столице с 22 августа будет развеваться крупнейший в стране флаг Украины.
Источник: прямая трансляция Украинской правды, городской голова Киева Виталий Кличко в Ютубе
Детали: Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. По словам Кличко, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки города".
Флагшток достигает высоты почти 90 метров.
Прямая речь Кличко: "Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины. Один из главных символов государства".
Підйом найвищого і найбільшого прапора УкраїниОпубліковано Українська правда Субота, 22 серпня 2020 р.
Украинская правда