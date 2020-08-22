У Греції через велику лісову пожежу евакуювали три села
Субота, 22 серпня 2020, 21:28
Три села були евакуйовані в якості запобіжного заходу в грецькому муніципалітеті Східні Мані через пожежу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Велика пожежа охопила лісові масиви в суботу вранці.
Під загрозою опинилися поселення Вачос, Герма і Дрозопіги.
Полум'я також зупинило рух на дорозі Ареополіс - Гітіо, і транспортні засоби спрямовані іншими маршрутами.
53 пожежники з 17 пожежними машинами працюють у районі Лангадаса, де вогонь тепер утворив два фронти. Крім того, у гасінні пожеж беруть участь чотири водозливних літака і п'ять вертольотів.
Муніципальна влада також допомагає з резервуарами для води.