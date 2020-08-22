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У Греції через велику лісову пожежу евакуювали три села

Субота, 22 серпня 2020, 21:28

Три села були евакуйовані в якості запобіжного заходу в грецькому муніципалітеті Східні Мані через пожежу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Велика пожежа охопила лісові масиви в суботу вранці.

Під загрозою опинилися поселення Вачос, Герма і Дрозопіги.

Полум'я також зупинило рух на дорозі Ареополіс - Гітіо, і транспортні засоби спрямовані іншими маршрутами.

 

53 пожежники з 17 пожежними машинами працюють у районі Лангадаса, де вогонь тепер утворив два фронти. Крім того, у гасінні пожеж беруть участь чотири водозливних літака і п'ять вертольотів.

Муніципальна влада також допомагає з резервуарами для води.

"Українська правда" в Threads

Теми: Греціяпожежа
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