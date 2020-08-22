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В Греции из-за крупного лесного пожара эвакуировали три села

Суббота, 22 августа 2020, 21:28

Три деревни были эвакуированы в качестве меры пресечения в греческом муниципалитете восточные Мани из-за пожара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Крупный пожар охватил лесные массивы в субботу утром.

Под угрозой оказались поселения Вачос, Герма и Дрозопиги.

Пламя также остановило движение на дороге Ареополис-Гитио, и транспортные средства направлены другими маршрутами.

 

53 пожарных с 17 пожарными машинами работают в районе Лангадаса, где огонь теперь образовал два фронта. Кроме того, в тушении пожаров участвуют четыре водосливных самолета и пять вертолетов.

Муниципальные власти также помогают с резервуарами для воды.

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Темы: Грецияпожар
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