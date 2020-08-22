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Тихановська не вважає себе обраною президенткою і поки не повернеться до Білорусі

Субота, 22 серпня 2020, 22:03

Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває в столиці Литви Вільнюсі, заявила, що не готова оголосити себе обраною президенткою та не повернеться до країни за нинішньої влади Олександра Лукашенка.

Джерело: інтерв’ю опозиціонерки незалежному телеканалові "Белсат"

Деталі: Опонентка Олександра Лукашенка не готова повернутися до Білорусі, бо за нинішньої влади в країні вона та її сім'я не будуть у безпеці. Тихановська могла б повернутися тільки за умови, якби при владі вже не було нинішнього президента.

При цьому Тихановська відповідаючи на питання, чи оголосить вона себе законно обраною президенткою, не відповіла ствердно.

Пряма мова: "Зараз я розумію, що для багатьох саме цей момент принциповий, але насправді зараз важливо лише те, що в нас вкрали право вибору. Це очевидно всім і кожному, що ці вибори відбувалися з численними порушеннями. І ці вибори були сфальсифіковані. І зараз неможливо дізнатися процентне співвідношення, і це вже не має значення. Важливо те, що у нас вкрали це право на чесні вибори. І тільки нові чесні, прозорі вибори можуть відновити справедливість. Але ці вибори повинні вже бути не з цим складом ЦВК, до якого в людей немає довіри. На ці вибори повинні бути допущені всі спостерігачі, не тільки білоруські, а й зарубіжні. І тільки тоді ми зможемо зрозуміти, хто на цих виборах переміг.

Нагадаємо: Світлана Тихановська зареєструвалася кандидаткою на вибори президента Білорусі після того, як її чоловіка, популярного відеоблогера, влада ув’язнила на час реєстрації і не допустила до неї.

Теми: БілорусьЛукашенкоопозиція


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