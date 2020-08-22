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Тихановская не считает себя избранным президентом и пока не вернется в Беларусь

Суббота, 22 августа 2020, 22:03
Тихановская не считает себя избранным президентом и пока не вернется в Беларусь

Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы Вильнюсе, заявила, что не готова объявить себя избранным президентом и не вернется в страну при нынешней власти Александра Лукашенко.

Источник: интервью оппозиционерки независимому телеканалу "Белсат"

Детали: Оппонентка Александра Лукашенко не готова вернуться в Беларусь, потому что при нынешней власти в стране она и ее семья не будут в безопасности. Тихановская могла бы вернуться только при условии, если бы у власти уже не было нынешнего главы государства.

При этом Тихановская отвечая на вопрос, объявит она себя законно избранным президентом, не ответила утвердительно.

Прямая речь: "Сейчас я понимаю, что для многих именно этот момент принципиален, но на самом деле сейчас важно лишь то, что у нас украли право выбора. Это очевидно всем и каждому, что эти выборы проходили с многочисленными нарушениями. И эти выборы были сфальсифицированы. И сейчас невозможно узнать процентное соотношение, и это уже не имеет значения. Важно то, что у нас украли это право на честные выборы. И только новые честные, прозрачные выборы могут восстановить справедливость. Но эти выборы должны уже быть не с этим составом ЦИК, к которому у людей нет доверия. На эти выборы должны быть допущены все наблюдатели, не только белорусские, но и зарубежные. И только тогда мы сможем понять, кто на этих выборах победил.

Напомним: Светлана Тихановская зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Беларуси после того, как ее мужа, популярного видеоблогера, власти задержали во время на регистрации и не допустили к ней.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенкооппозиция
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