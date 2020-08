США: поліцейські в Луїзіані застрелили чорношкірого чоловіка при затриманні

Поліцейські у місті Лафейетт, штат Луїзіана, намагалися затримати чорношкірого чоловіка за допомогою електрошокера, а потім відкрили по ньому вогонь. Пораненого привезли в лікарню, де констатували його смерть.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Інцидент стався ввечері у п'ятницю, 21 серпня. У поліції заявили, що надійшла інформація про чоловіка, озброєного ножем, який перебував на автомобільній парковці. Правоохоронці спочатку намагались його затримати, застосувавши електрошокер. Однак коли чоловік попрямував до супермаркета, вони відкрили вогонь.

Пораненого 31-річного Трейфорда Пеллеріна. доставили до лікарні, де медики констатували його смерть. Поліція не назвала число здійснених пострілів, однак місцеві ЗМІ повідомили, що їх було близько десяти.

Адвокат родини загиблого Бен Крамп закликав до прозорого пояснення "необережної стрілянини та трагічного вбивства людини". Він вважає, щовідповідальних працівників поліції "мають негайно звільнити".

Пряма мова адвоката: "Трейфорд був оточений офіцерами, по ньому стріляли понад десять разів"

Додатково: Бен Крамп також опублікував у Twitter відео, на якому, за його словами, зафіксований інцидент.

Several cops surrounded a Black man and fatally shot him 10+ times tonight in Lafayette, LA! He reportedly had a knife and was walking away from police, but didn’t deserve to die — they acted as judge jury and executioner. We demand JUSTICE and ANSWERS. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6gI3rNU4FH