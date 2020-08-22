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США: поліцейські в Луїзіані застрелили чорношкірого чоловіка при затриманні

Субота, 22 серпня 2020, 23:27

Поліцейські у місті Лафейетт, штат Луїзіана, намагалися затримати чорношкірого чоловіка за допомогою електрошокера, а потім відкрили по ньому вогонь. Пораненого привезли в лікарню, де констатували його смерть.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Інцидент стався ввечері у п'ятницю, 21 серпня. У поліції заявили, що надійшла інформація про чоловіка, озброєного ножем, який перебував на автомобільній парковці. Правоохоронці спочатку намагались його затримати, застосувавши електрошокер. Однак коли чоловік попрямував до супермаркета, вони відкрили вогонь.

Пораненого 31-річного Трейфорда Пеллеріна. доставили до лікарні, де медики констатували його смерть. Поліція не назвала число здійснених пострілів, однак місцеві ЗМІ повідомили, що їх було близько десяти.

Адвокат родини загиблого Бен Крамп закликав до прозорого пояснення "необережної стрілянини та трагічного вбивства людини". Він вважає, щовідповідальних працівників поліції "мають негайно звільнити".

Пряма мова адвоката:  "Трейфорд був оточений офіцерами, по ньому стріляли понад десять разів"

Додатково: Бен Крамп також опублікував у Twitter відео, на якому, за його словами, зафіксований інцидент.

Нагадаємо: У Міннеаполісі, США, після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Пізніше мітинги охопили всю країну.

Теми: СШАвбивство


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