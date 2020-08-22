Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США: полицейские в Луизиане застрелили чернокожего мужчину при задержании

Суббота, 22 августа 2020, 23:27
фото: Tops News Bazar

Полицейские в городе Лафейетт, штат Луизиана, пытались задержать чернокожего мужчину с помощью электрошокера, а затем открыли по нему огонь. Раненого привезли в больницу, где медики констатировали его смерть.

Источникадвокат семьи убитого Бен Крамп в Twitter, Deutsche Welle

Детали: Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 августа. В полиции заявили, что поступила информация о мужчине, вооруженном ножом, который находился на автомобильной парковке. Правоохранители сначала пытались его задержать, применив электрошокер. Однако, когда мужчина направился в супермаркет, они открыли огонь.

Раненого 31-летнего Трейфорда Пеллерина. доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Полиция не назвала число произведенных выстрелов, однако местные СМИ сообщили, что их было около десяти.

Адвокат семьи погибшего Бен Крамп призвал объяснить "неосторожную стрельбу и трагическое убийство человека". Он считает, что ответственных за увийство мужчины сотрудников полиции должны немедленно уволить.

Прямая речь адвоката: "Трейфорд был окружен офицерами, по нему стреляли более десяти раз".

Дополнительно: Бен Крамп также опубликовал в Twitter видео, на котором, по его словам, зафиксирован инцидент.

Напомним: В Миннеаполисе, США, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Позже митинги охватили всю страну.

Темы: СШАубийство


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоТихановская не считает себя избранным президентом и пока не вернется в Беларусь

видео, фотоВ Киеве подняли самый большой флаг в Украине

Лукашенко грозиться c понедельника закрыть бастующие предприятия

фотоПротесты в Беларуси: в центре Минска – снова массовый митинг

ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям: как и с какого возраста

Украина обновила перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Все новости...
США
Замгоссекретаря США поедет в РФ для переговоров по Беларуси – Reuters
Трамп сомневается, что результаты выборов президента объявят вовремя
Лукашенко нашел виновного в протестах – это США
Последние новости
23:58
В ближайшие дни в Украине – сухая и жаркая погода
23:27
США: полицейские в Луизиане застрелили чернокожего мужчину при задержании
22:36
Зеленский поговорил с Эрдоганом об удерживаемых Россией крымских татарах
22:03
видеоТихановская не считает себя избранным президентом и пока не вернется в Беларусь
21:28
В Греции из-за крупного лесного пожара эвакуировали три села
20:41
видео, фотоВ Киеве подняли самый большой флаг в Украине
20:23
Лукашенко грозиться c понедельника закрыть бастующие предприятия
20:01
Израиль просит Украину запретить в этом году паломничество хасидов в Умань из-за Covid-19
19:30
фотоПротесты в Беларуси: в центре Минска – снова массовый митинг
18:58
"Мы были правы": премьер Швеции защищает стратегию страны в борьбе с коронавирусом
Все новости...