США: полицейские в Луизиане застрелили чернокожего мужчину при задержании

Полицейские в городе Лафейетт, штат Луизиана, пытались задержать чернокожего мужчину с помощью электрошокера, а затем открыли по нему огонь. Раненого привезли в больницу, где медики констатировали его смерть.

Источник: адвокат семьи убитого Бен Крамп в Twitter, Deutsche Welle

Детали: Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 августа. В полиции заявили, что поступила информация о мужчине, вооруженном ножом, который находился на автомобильной парковке. Правоохранители сначала пытались его задержать, применив электрошокер. Однако, когда мужчина направился в супермаркет, они открыли огонь.

Раненого 31-летнего Трейфорда Пеллерина. доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Полиция не назвала число произведенных выстрелов, однако местные СМИ сообщили, что их было около десяти.

Адвокат семьи погибшего Бен Крамп призвал объяснить "неосторожную стрельбу и трагическое убийство человека". Он считает, что ответственных за увийство мужчины сотрудников полиции должны немедленно уволить.

Прямая речь адвоката: "Трейфорд был окружен офицерами, по нему стреляли более десяти раз".

Дополнительно: Бен Крамп также опубликовал в Twitter видео, на котором, по его словам, зафиксирован инцидент.

Several cops surrounded a Black man and fatally shot him 10+ times tonight in Lafayette, LA! He reportedly had a knife and was walking away from police, but didn’t deserve to die — they acted as judge jury and executioner. We demand JUSTICE and ANSWERS. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6gI3rNU4FH