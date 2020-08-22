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США: полицейские в Луизиане застрелили чернокожего мужчину при задержании

Суббота, 22 августа 2020, 23:27
США: полицейские в Луизиане застрелили чернокожего мужчину при задержании
фото: Tops News Bazar

Полицейские в городе Лафейетт, штат Луизиана, пытались задержать чернокожего мужчину с помощью электрошокера, а затем открыли по нему огонь. Раненого привезли в больницу, где медики констатировали его смерть.

Источникадвокат семьи убитого Бен Крамп в Twitter, Deutsche Welle

Детали: Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 августа. В полиции заявили, что поступила информация о мужчине, вооруженном ножом, который находился на автомобильной парковке. Правоохранители сначала пытались его задержать, применив электрошокер. Однако, когда мужчина направился в супермаркет, они открыли огонь.

Раненого 31-летнего Трейфорда Пеллерина. доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Полиция не назвала число произведенных выстрелов, однако местные СМИ сообщили, что их было около десяти.

Адвокат семьи погибшего Бен Крамп призвал объяснить "неосторожную стрельбу и трагическое убийство человека". Он считает, что ответственных за увийство мужчины сотрудников полиции должны немедленно уволить.

Прямая речь адвоката: "Трейфорд был окружен офицерами, по нему стреляли более десяти раз".

Дополнительно: Бен Крамп также опубликовал в Twitter видео, на котором, по его словам, зафиксирован инцидент.

Напомним: В Миннеаполисе, США, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Позже митинги охватили всю страну.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАубийство
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