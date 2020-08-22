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Днями Україну охопить спекотна погода

Субота, 22 серпня 2020, 23:58

У неділю, 23 серпня, в Україні очікується спекотна та суха погода – 24-29°С, з мінливою хмарністю та помірним вітром.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: На добу 23 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Львівщині та в Карпатах вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Карпатах 20-23° з позначкою "плюс.

У столиці в неділю температура вночі 14-16°, вдень 26-28°. У Київській області в неділю - вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні на 23 серпня
Погода в Україні на 23 серпня

24-25 серпня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах західних областей град та шквали 15-20 м/с.

На решті території України без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, 24 серпня у східних областях 9-14°; вдень у західних та північних областях 21-26°, на решті території 27-32°.

Погода в Україні на 24 серпня
Погода в Україні на 24 серпня

Теми: погодаКиїв


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