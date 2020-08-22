Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ближайшие дни в Украине – сухая и жаркая погода

Суббота, 22 августа 2020, 23:58
В ближайшие дни в Украине – сухая и жаркая погода

В воскресенье, 23 августа, в Украине ожидается жаркая и сухая погода – 24-29°С, с переменной облачностью и умеренным ветром.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 23 августа переменная облачность. Без осадков, только на Волыни, Львовщине и в Карпатах днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в Карпатах 20-23°С отметкой "плюс".

В столице в воскресенье температура ночью 14-16°, днем 26-28°. В Киевской области в воскресенье ночью 13-18°, днем 24-29°.

Синоптики предупреждают, что 23 августа в Украине, кроме большинства западных, Полтавской и Днепропетровской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на 23 августа
Погода в Украине на 23 августа

24-25 августа в западных, днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах западных областей град и шквалы 15-20 м/сек.

На остальной территории Украины без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, 24 августа в восточных областях 9-14°; днем в западных и северных областях 21-26°, на остальной территории 27-32°.

Погода в Украине на 24 августа
Погода в Украине на 24 августа

Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
погода
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: