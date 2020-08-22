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В ближайшие дни в Украине – сухая и жаркая погода

Суббота, 22 августа 2020, 23:58

В воскресенье, 23 августа, в Украине ожидается жаркая и сухая погода – 24-29°С, с переменной облачностью и умеренным ветром.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 23 августа переменная облачность. Без осадков, только на Волыни, Львовщине и в Карпатах днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в Карпатах 20-23°С отметкой "плюс".

В столице в воскресенье температура ночью 14-16°, днем 26-28°. В Киевской области в воскресенье ночью 13-18°, днем 24-29°.

Синоптики предупреждают, что 23 августа в Украине, кроме большинства западных, Полтавской и Днепропетровской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на 23 августа
Погода в Украине на 23 августа

24-25 августа в западных, днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах западных областей град и шквалы 15-20 м/сек.

На остальной территории Украины без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, 24 августа в восточных областях 9-14°; днем в западных и северных областях 21-26°, на остальной территории 27-32°.

Погода в Украине на 24 августа
Погода в Украине на 24 августа

Темы: погодаКиев


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