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У Білорусі знайшли тіло 28-річного хлопця, який 10 днів вважався зниклим безвісти

Неділя, 23 серпня 2020, 00:32

У лісопарку на околиці Мінську знайшли тіло 28-річного Микити Кривцова, який вважався зниклим безвісти.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва"

Деталі: За словами дружини загиблого, останній раз Микита виходив на зв'язок 12 серпня, в той день його телефон знаходився в районі Республіканського центру неврології та нейрохірургії в Мінську.

22 серпня білоруса знайшли мертвим в лісопарку на околиці Мінська. Видання зазначає, що поліція вже повідомила сім'ю Кривцова про його загибелі. Правоохоронці наразі стверджують, що на тілі Микити немає видимих ​​пошкоджень.

На даний момент немає ніяких доказів того, що загиблий брав участь або не брав участі в акціях протесту, які в день його зникнення проходили в Мінську.

Що передувало: Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими.

 
Фото: Радыё Свабода

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Нагадаємо:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
  • Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

Теми: БілорусьвбивствоцензураЛукашенковибори


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