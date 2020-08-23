У Білорусі знайшли тіло 28-річного хлопця, який 10 днів вважався зниклим безвісти
У лісопарку на околиці Мінську знайшли тіло 28-річного Микити Кривцова, який вважався зниклим безвісти.
Джерело: білоруське видання "Наша Ніва"
Деталі: За словами дружини загиблого, останній раз Микита виходив на зв'язок 12 серпня, в той день його телефон знаходився в районі Республіканського центру неврології та нейрохірургії в Мінську.
22 серпня білоруса знайшли мертвим в лісопарку на околиці Мінська. Видання зазначає, що поліція вже повідомила сім'ю Кривцова про його загибелі. Правоохоронці наразі стверджують, що на тілі Микити немає видимих пошкоджень.
На даний момент немає ніяких доказів того, що загиблий брав участь або не брав участі в акціях протесту, які в день його зникнення проходили в Мінську.
Що передувало: Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, досі вважаються зниклими.
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Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
- У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
- Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
- Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.