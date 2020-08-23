В Беларуси нашли тело 28-летнего парня, который 10 дней считался пропавшим без вести
В лесопарке на окраине Минске нашли тело 28-летнего Никиты Кривцова.
Источник: белорусское издание "Наша Нива"
Детали: По словам жены погибшего, последний раз Никита выходил на связь 12 августа, в тот день его телефон находился в районе Республиканского центра неврологии и нейрохирургии в Минске.
22 августа Никиту Кривцова нашли мертвым в лесопарке в окрестностях Минска. Издание сообщает, что полиция уже уведомила семью Кривцова о его гибели. Правоохранители утверждают, что на теле Никиты нет видимых повреждений.
На данный момент нет никаких доказательств того, что погибший участвовал или не участвовал в акциях протеста, которые в день его исчезновения проходили в Минске.
Что предшествовало: Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими.
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Напомним:
- В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
- В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.