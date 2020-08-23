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Антирекорд на Буковині: Нових заражень в 4 рази більше, ніж кількість одужань

Неділя, 23 серпня 2020, 01:24

22 серпня в Чернівецькій області зафіксували 213 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 46 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Червона" зона – це візуалізація небезпеки, яку ми не можемо осягнути іншими чуттями.

Можна провести аналогію зі світлофором, який запрограмовано на зміну кольорів – після червоного обов’язково вмикається жовтий і зелений. Тож як тільки показники перестануть бути критичними, то і світлофор показуватиме, що рухатися безпечно.

Якщо ми не врахуємо сигналів, то можуть траплятися зіткнення, аварії у вигляді людських жертв".

Деталі: Напередодні Осадчук повідомив, що "деякі госпітальні бази (Чернівецькій області - ред УП) завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%", а кількість місць у реанімаціях "на жаль, обмежена".

 

Що передувало: 15 серпня в області виявили рекордну кількість нових заражень – 183 випадки.

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Теми: коронавірус


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