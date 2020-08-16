В Чернівецькій області четвертий день поспіль фіксують антирекорд COVID-19

15 серпня в Чернівецькій області зафіксували 183 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 37 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "На жаль, Україна впевнено продовжує рухатися згубною стежкою коронавірусної інфекції, що веде до позначки 100 тисяч хворих. У нашій країні вже більше інфікованих, ніж в Китаї. Тим часом Буковина щодня встановлює нові антирекорди. Якщо ще в березні люди боялися цієї недуги та дотримувалися карантину, то тепер вони відклали страх у довгий ящик.

І поки в медзакладах області лікарняні ліжка поповнюються новими пацієнтами, а лікарі ціною власного життя витягують хворих з того світу, в ресторанах гучно лунає музика, люди масово святкують дні народження та весілля, забуваючи про реальність. А реальність така – хвороба не відступила, вона живе поруч, отруює людський організм й може вбити кожного з нас.

Проте, свідомість громадян літає у хмарах, а їй вже давно пора б спуститися на землю, зрозуміти всю серйозність ситуації та знайти точку опори. А опиратися наразі ми можемо лише на дотримання протиепідеміологічних норм".

Деталі: Всього 15 серпня в лабораторії досліди 704 зразки.

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