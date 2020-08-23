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Тихановська зустрінеться з представником Держдепу США

Неділя, 23 серпня 2020, 02:17

Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває в столиці Литви Вільнюсі, 24 серпня зустрінеться з представником Державного департаменту США.

Джерело: Reuters

Деталі: Перший заступник держсекретаря США Стівен Біген планує обговорити з Тихановською питання щодо владнання кризи, яка виникла в Білорусі через суперечливі результати виборів.

Дослівно: "Дипломат зупиниться у Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, щоб запобігти втручанню Росії".

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Нагадаємо:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
  • Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

Теми: БілорусьвиборивбивствоЛукашенко


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