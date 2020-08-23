Тихановська зустрінеться з представником Держдепу США
Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває в столиці Литви Вільнюсі, 24 серпня зустрінеться з представником Державного департаменту США.
Джерело: Reuters
Деталі: Перший заступник держсекретаря США Стівен Біген планує обговорити з Тихановською питання щодо владнання кризи, яка виникла в Білорусі через суперечливі результати виборів.
Дослівно: "Дипломат зупиниться у Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, щоб запобігти втручанню Росії".
Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"
Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція
"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"
Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
- У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
- Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
- Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.