Тихановська зустрінеться з представником Держдепу США

Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває в столиці Литви Вільнюсі, 24 серпня зустрінеться з представником Державного департаменту США.

Джерело: Reuters

Деталі: Перший заступник держсекретаря США Стівен Біген планує обговорити з Тихановською питання щодо владнання кризи, яка виникла в Білорусі через суперечливі результати виборів.

Дослівно: "Дипломат зупиниться у Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, щоб запобігти втручанню Росії".

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