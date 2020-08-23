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Тихановська встретится с представителем Госдепа США

Воскресенье, 23 августа 2020, 02:17

Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановська, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы Вильнюсе, 24 августа встретится с представителем Государственного департамента США.

Источник: Reuters.

Детали: Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биген планирует обсудить с Тихановською вопросы разрешения кризиса, возникшего в Беларуси через противоречивые результаты выборов.

Дословно: "Дипломат остановится в Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится мирного разрешения кризиса, чтобы предотвратить вмешательство России".

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Напомним:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

Темы: БеларусьвиборыубийствоЛукашенко


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