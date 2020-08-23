Тихановськая встретится с представителем Госдепа США
Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановськая, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы Вильнюсе, 24 августа встретится с представителем Государственного департамента США.
Источник: Reuters.
Детали: Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биген планирует обсудить с Тихановськой вопросы разрешения кризиса, возникшего в Беларуси через противоречивые результаты выборов.
Дословно: "Дипломат остановится в Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится мирного разрешения кризиса, чтобы предотвратить вмешательство России".
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Напомним:
- В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
- В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.