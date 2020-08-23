Кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановськая, которая сейчас вынужденно находится в столице Литвы Вильнюсе, 24 августа встретится с представителем Государственного департамента США.

Источник: Reuters.

Детали: Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биген планирует обсудить с Тихановськой вопросы разрешения кризиса, возникшего в Беларуси через противоречивые результаты выборов.

Дословно: "Дипломат остановится в Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится мирного разрешения кризиса, чтобы предотвратить вмешательство России".

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "обеде" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Напомним: