Зеленський: На місці Лукашенко я б провів повторні вибори протягом місяця

Президент Володимир Зеленський вважає, що Олександру Лукашенко, який зараз виконує обов'язки президента Білорусі, слід в короткі терміни провести повторні президентські вибори.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Euronews, яке буде повністю опубліковане 25 серпня

Пряма мова: "Давайте уявимо, що я впевнена людина. Я впевнений у виборі народу. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: "Протягом місяця буде нове голосування. І я беру участь в нових виборах. Хто ще хоче брати участь - вперед". Я б запросив всіх, всіх міжнародних спостерігачів. Я б сказав народу Білорусі: "Будь ласка, вибирайте, кого хочете". І після цього результату більше не буде питань. Я переконаний в цьому.

Якщо Олександр Григорович переміг, він переміг. Якщо виграє хтось інший, то це хтось інший. Але всі були б спокійні, без крові і увійшло б в історію".

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