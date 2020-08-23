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Зеленский: На месте Лукашенко я бы провел повторные выборы в течение месяца 

Воскресенье, 23 августа 2020, 03:06
Зеленский: На месте Лукашенко я бы провел повторные выборы в течение месяца 
ФОТО: ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что Александру Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, следовало бы в короткие сроки провести повторные президентские выборы.

Источник: Зеленский в интервью Euronews

Прямая речь: "Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед. Я бы пригласил всех, всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите. И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом.

Если Александр Григорович победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и вошло бы в историю".

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Напомним:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

Темы: ЗеленскийЛукашенковиборыБеларусь
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