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NASA: У листопаді до Землі наблизиться астероїд. Ймовірність зіткнення 0,41%

Неділя, 23 серпня 2020, 04:13
NASA: У листопаді до Землі наблизиться астероїд. Ймовірність зіткнення 0,41%

Американське космічне агентство NASA повідомило, що 2 листопада до планети Земля наблизиться астероїд.

Джерело: NASA. Space reference

Деталі: Згідно з розрахунками фахівців NASA, астероїд діаметром близько двох метрів, відомий як 2018VP1, наблизиться до планети Земля вже 2 листопада.

Передбачається, що він пролетить Землю на відстані 419 130 кілометрів зі швидкістю 9,7 км/сек. Ймовірність зіткнення з нашою планетою 0,41%.

Довідка: Для порівняння — відстань від Землі до Місяця 384 400 кілометрів.

Теми: космос
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