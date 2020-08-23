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NASA: В ноябре к Земле приблизится астероид. Вероятность столкновения 0,41%

Воскресенье, 23 августа 2020, 04:13

Американское космическое агентство NASA сообщило, что 2 ноября к планете Земле приблизится астероид.

Источник: NASA. Space reference

Детали: Согласно расчетам специалистов NASA, астероид диаметром около двух метров, известный как 2018VP1, приблизится к планете Земле 2 ноября. 

Предполагается, что он пролетит Землю на расстоянии 419 130 километров со скоростью 9,7 км/сек. Вероятность столкновения с нашей планетой  0,41%.

Справка: Для сравнения — расстояние от Земли до Луны 384 400 километров.

Темы: космос


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