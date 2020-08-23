NASA: В ноябре к Земле приблизится астероид. Вероятность столкновения 0,41%
Воскресенье, 23 августа 2020, 04:13
Американское космическое агентство NASA сообщило, что 2 ноября к планете Земле приблизится астероид.
Источник: NASA. Space reference
Детали: Согласно расчетам специалистов NASA, астероид диаметром около двух метров, известный как 2018VP1, приблизится к планете Земле 2 ноября.
Предполагается, что он пролетит Землю на расстоянии 419 130 километров со скоростью 9,7 км/сек. Вероятность столкновения с нашей планетой 0,41%.
Справка: Для сравнения — расстояние от Земли до Луны 384 400 километров.