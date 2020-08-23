Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

З початку серпня  на водоймах потонуло більше 120 людей – ДСНС

Неділя, 23 серпня 2020, 06:22

З початку серпня  на водоймах України загинуло більше 120 людей, з яких – близько 10 дітей.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На водних об’єктах України від початку місяця загинуло понад 120 людей, з них майже 10 дітей. Врятовано більше 65 осіб, з них – близько 10 дітей. Така статистика свідчить про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм. Окрім того, прикро, коли через безвідповідальність дорослих гинуть неповнолітні".

Деталі: Загалом від початку року на водоймах України загинуло близько 1000 людей. Врятовано близько 300 людей, у тому числі понад 30 дітей.

Теми: водаДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна на 3-му місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19

відеоТихановська не вважає себе обраною президенткою і поки не повернеться до Білорусі

відео, фотоУ Києві до дня національного прапора підняли найбільший стяг в Україні

Лукашенко погрожує з понеділка закрити підприємства, на яких тривають страйки

фотоПротести у Білорусі: в центрі Мінська - знову масовий мітинг

ВООЗ рекомендує носити захисні маски дітям: як саме та з якого віку

Усі новини...
вода
За минулу добу на водоймах потонули 10 людей
Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим
У Кличка обіцяють, що холодна вода поки не подорожчає
Останні новини
06:22
З початку серпня  на водоймах потонуло більше 120 людей – ДСНС
05:01
Україна на 3-му місці в Європі за кількістю нових випадків COVID-19
04:13
NASA: У листопаді до Землі наблизиться астероїд. Ймовірність зіткнення 0,41%
03:06
ВідеоЗеленський: На місці Лукашенко я б провів повторні вибори протягом місяця
02:17
Тихановська зустрінеться з представником Держдепу США
01:24
Антирекорд на Буковині: Нових заражень в 4 рази більше, ніж кількість одужань
00:32
У Білорусі знайшли тіло 28-річного хлопця, який 10 днів вважався зниклим безвісти
23:58
мапыДнями Україну охопить спекотна погода
23:27
відеоСША: поліцейські в Луїзіані застрелили чорношкірого чоловіка при затриманні
22:36
Зеленський поговорив з Ердоганом про утримуваних Росією кримських татар
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!