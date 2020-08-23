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З початку серпня на водоймах потонуло більше 120 людей – ДСНС

Неділя, 23 серпня 2020, 06:22

З початку серпня на водоймах України загинуло більше 120 людей, з яких – близько 10 дітей.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На водних об’єктах України від початку місяця загинуло понад 120 людей, з них майже 10 дітей. Врятовано більше 65 осіб, з них – близько 10 дітей. Така статистика свідчить про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм. Окрім того, прикро, коли через безвідповідальність дорослих гинуть неповнолітні".

Деталі: Загалом від початку року на водоймах України загинуло близько 1000 людей. Врятовано близько 300 людей, у тому числі понад 30 дітей.

Теми: водаДСНС
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