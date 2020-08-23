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С начала августа на водоемах утонуло более 120 человек – ДСНС

Воскресенье, 23 августа 2020, 06:22

С начала августа на водоемах Украины погибло более 120 человек, из которых  – около 10 детей.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "На водных объектах Украины с начала месяца погибло более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасено более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленное отношение отдыхающих к правилам безопасности у водоемов. Кроме того, обидно, когда из-за безответственности взрослых погибают несовершеннолетние".

Детали: Всего с начала года на водоемах Украины погибло около 1000 человек. Спасено около 300 человек, в том числе более 30 детей.

Темы: водаГСЧС


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