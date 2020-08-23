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Росія блокує створення моніторингової місії в Криму – Джапарова

Неділя, 23 серпня 2020, 08:30

Росія блокує створення моніторингової місії в Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, піднімає Україна.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: Джапарова наголосила, що ідея і необхідність роботи постійної або тимчасової моніторингової місії міжнародних організацій від самого 2014 року так чи інакше піднімається, просувається і озвучується. Проте РФ заважає впровадженню такої місії.

Заступниця голови МЗС звернула увагу, що порушники порядку в’їзду на територію окупованого українського Криму будуть прагнути приховати це, але для діяльності моніторингової місії така поведінка буде неможливою.

Пряма мова: "Для України принциповим є (і це нормально), що будь-яка моніторингова місія має заїжджати в Крим згідно з українським законодавством як у частину України. Росія на таке формулювання не погоджується.

Тому, очевидно, Росія буде шукати різних аргументів, декларуючи, що вони чекають всіх у Крим (ми чуємо це всюди, що "приїжджайте до нас в гості у Крим – ми вам все покажемо і розкажемо". Штудман (швейцарський дипломат Жерар Штудман, який як спецпредставник генсекретаря Ради Європи відвідав 2016 року з дозволу української влади окупований Крим – УП) з’їздив туди. Його ФСБ за руку водило на всі зустрічі. І ми розуміємо, що адекватне сприйняття ситуації з ескортом ФСБ достатньо складно сформувати. Тому, на жаль, Росія блокує…".

Додатково: На запитання, чи означає це, що ймовірна моніторингова місія потрапить до окупованого Криму не скоро, вона відповіла: "І місія туди, як на "територію Російської Федерації", як наполягають російські чиновники, політики і дипломати, не потрапить".

Теми: КримокупаціяРосія


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