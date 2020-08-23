Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму – Джапарова

Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму, тему которой уже длительное время, еще с начала оккупации Россией украинского полуострова, поднимает Украина.

Источник: первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью Радио Свобода

Детали: Джапарова подчеркнула, что идея и необходимость работы постоянной или временной мониторинговой миссии международных организаций с 2014 года так или иначе поднимается, продвигается и озвучивается. Однако РФ мешает внедрению такой миссии.

Замглавы МИД обратила внимание, что нарушители порядка въезда на территорию оккупированного украинского Крыма будут стремиться скрыть это, но при деятельности мониторинговой миссии такое поведение будет невозможным.

Прямая речь: "Для Украины принципиальным является (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым в соответствии с украинским законодательством как в часть Украины. Россия на такую формулировку не соглашается.

Поэтому, очевидно, Россия будет искать разные аргументы, декларируя, что они ждут всех в Крым (мы слышим это повсюду, что "приезжайте к нам в гости в Крым – мы вам все покажем и расскажем". Штудман (швейцарский дипломат Жерар Штудман, который как спецпредставитель генсекретаря Совета Европы посетил в 2016 году с разрешения украинских властей оккупированный Крым – УП) съездил туда. Его ФСБ за руку водило на все встречи. И мы понимаем, что адекватное восприятие ситуации с эскортом ФСБ достаточно сложно сформировать. Поэтому, к сожалению, Россия блокирует...".

Дополнительно: На вопрос, означает ли это, что вероятная мониторинговая миссия попадет к оккупированный Крым не скоро, она ответила: "И миссия туда, как на "территорию Российской Федерации", как настаивают российские чиновники, политики и дипломаты, не попадет".