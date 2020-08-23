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Юлія Тимошенко у важкому стані: захворіла коронавірусом

Неділя, 23 серпня 2020, 12:59

Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко заразилася Covid-19 і на даний момент знаходиться у важкому стані.

Джерело: прес-секретарка Тимошенко Марина Сорока у Facebook

Пряма мова: "Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!"

Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!

Опубліковано Marina Soroka Неділя, 23 серпня 2020 р.

Деталі: У ЗМІ з'явилася інформація, що крім Тимошенко, коронавірус виявили у її дочки Євгенії з чоловіком Артуром Чечоткіним, проте представники лідерки Батькивщини про це не повідомляють.

Українська правда
Теми: Тимошенкокоронавірусепідемія


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