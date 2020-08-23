Юлія Тимошенко у важкому стані: захворіла коронавірусом
Неділя, 23 серпня 2020, 12:59
Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко заразилася Covid-19 і на даний момент знаходиться у важкому стані.
Джерело: прес-секретарка Тимошенко Марина Сорока у Facebook
Пряма мова: "Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!"
Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!
Опубліковано Marina Soroka Неділя, 23 серпня 2020 р.
Деталі: У ЗМІ з'явилася інформація, що крім Тимошенко, коронавірус виявили у її дочки Євгенії з чоловіком Артуром Чечоткіним, проте представники лідерки Батькивщини про це не повідомляють.
Українська правда