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Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии: заболела коронавирусом

Воскресенье, 23 августа 2020, 12:59
Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии: заболела коронавирусом

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась Covid-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.

Источник: пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook

Прямая речь: "Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"

Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!

Опубліковано Marina Soroka Неділя, 23 серпня 2020 р.

Детали: В СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным, однако представители лидера Батькивщины об этом не сообщают.

Украинская правда

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Темы: Тимошенкокоронавирусэпидемия
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