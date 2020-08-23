Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии: заболела коронавирусом
Воскресенье, 23 августа 2020, 12:59
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась Covid-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.
Источник: пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook
Прямая речь: "Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"
Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!Опубліковано Marina Soroka Неділя, 23 серпня 2020 р.
Детали: В СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным, однако представители лидера Батькивщины об этом не сообщают.
Украинская правда