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У центрі Києва схопили донецького бойовика

Неділя, 23 серпня 2020, 14:35

Поліцейські столичної підземки у неділю на станції метро "Майдан Незалежності" затримали чоловіка, що прибув із тимчасово окупованої території. Під час поверхневого огляду в нього виявили так званий "військовий квиток ДНР" та "посвідчення народного ополченця Донбасу".

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "23 серпня поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.

Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої "донецької народної республіки". Зокрема у нього був "військовий квиток ДНР" та посвідчення "народного ополченця Донбасу".

Деталі: Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям. У вилучених документах вказано, що бойовика звати Сергій Писарєв і він є стрілком незаконного збройного формування.

 
 
 

Українська правда
Теми: ДонбастероризмполіціяКиїв


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