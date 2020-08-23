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В центре Киева задержали донецкого боевика

Воскресенье, 23 августа 2020, 14:35

Полицейские столичной подземки в воскресенье на станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчину, прибывшего со временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "23 августа полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который вел себя странно. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев со временно оккупированной территории.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "донецкой народной республики". В частности, у него был "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".

Детали: задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям. В изъятых документах указано, что боевика зовут Сергей Писарев и он является стрелком незаконного вооруженного формирования.

 

 
 

Украинская правда
Темы: ДонбасстерроризмполицияКиев


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