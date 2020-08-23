Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Киева задержали донецкого боевика

Воскресенье, 23 августа 2020, 14:35
В центре Киева задержали донецкого боевика

Полицейские столичной подземки в воскресенье на станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчину, прибывшего со временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "23 августа полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который вел себя странно. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев со временно оккупированной территории.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "донецкой народной республики". В частности, у него был "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".

Детали: задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям. В изъятых документах указано, что боевика зовут Сергей Писарев и он является стрелком незаконного вооруженного формирования.

 
Сергей Писарев

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбасстерроризмполицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: