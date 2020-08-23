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Міноборони Білорусі погрожує протестувальникам армією

Неділя, 23 серпня 2020, 15:52

Міністр оборони Білорусії Віктор Хренін заявив, що армія перебуває в містах начебто для захисту меморіалів Другої світової війни і попередив протестувальників, що в разі порушення порядку в цих місцях вони матимуть справу з армією. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр заявив у спеціальному зверненні, що транслювалося на телеканалі "ВоенТВ Беларуси"

Міністр зазначив, що ці пам'ятники священні, і жителі країни ходять до них помолитися і покласти квіти.

"Ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей в цих священних місцях проходять акції. Ми цього допустити не можемо! " - заявив міністр.

За його словами, армія бере під охорону пам'ятники Другої світової, і закликав протестувальників не наближатися до монументів і не проводити мітинги біля них.

"Категорично попереджаємо: в разі порушення порядку і спокою в цих місцях - ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією",- додав він.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі,заявив про приведення в повну бойову готовність основні частини Збройних сил і перекидання війська на кордон з Польщею.

Також Лукашенко підтвердив, що у відповідь на страйк журналістів державних ЗМІ, на державної "Белтелерадіокомпанії" почали працювати журналісти з Росії.

Акції протесту в Мінську неодноразово відбувалися біля стели "Мінськ - місто-герой". 

Теми: Білорусьмітинги


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