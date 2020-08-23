Міноборони Білорусі погрожує протестувальникам армією

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в разі порушення порядку біля пам'ятників Другої світової війни учасники протесту будуть мати справу з армією.

Джерело: заява Хреніна, опублікована в YouTube і в Telegram Міноборони Білорусі, TUT.by

Дослівно: "У свою останню війну Білорусь втратила кожного третього і фактично була стерта з лиця землі! На знак скорботи, печалі і пам'яті в нашій країні створені тисячі меморіалів і пам'ятників. Для нас вони завжди були і залишаються священними місцями!... Ми, військові, не допустимо осквернення цих місць, на них не може бути місця фашизму!

Ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей – сьогодні організовуються акції в цих священних місцях. Ми цього допустити не можемо! Тому з сьогоднішнього дня ми беремо їх під нашу охорону і захист.

Категорично попереджаємо: в разі порушення порядку і спокою в цих місцях – ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією".

Деталі: Частина повідомлення в Telegram Міноборони Білорусі опублікована капслоком.

Як відомо, акції протесту в Мінську неодноразово відбувалися біля стели "Мінськ – місто-герой".

У той же час, опозиційне видання TUT.by пише, що його кореспондент на стелі був затриманий військовими, однак відпущений, "з наказом не повертатися, а то затримають остаточно".

"Так ми дізналися, що право на затримання, крім міліції та інших відомств, тепер має ще й армія. У мирний час, не при режимі НС", - пише видання.

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