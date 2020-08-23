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Минобороны Беларуси угрожает протестующим армией

Воскресенье, 23 августа 2020, 15:52

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка возле памятников Второй мировой войны протестующие будут иметь дело с армией.

Источник: заявление Хренина, опубликованное в YouTube и в Telegram Минобороны Беларуси, TUT.by

Дословно: "В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли! В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами!... Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!

Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту.

Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах – вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".

Детали: Часть сообщения в Telegram Минобороны Беларуси опубликована капслоком.

Как известно, акции протеста в Минске неоднократно происходили возле стелы "Минск - город-герой".

В то же время, оппозиционное издание TUT.by пишет, что его корреспондент на стеле был задержан военными, однако отпущен, "с наказом не возвращаться, а то задержат окончательно".

"Так мы узнали, что правом на задержание, помимо милиции и других ведомств, теперь обладает еще и армия. В мирное время, не при режиме ЧП", - пишет издание.

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Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: Беларусьмитинги


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