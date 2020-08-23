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МЗС Білорусі відповів Зеленському - нам не потрібні заїжджені поради

Неділя, 23 серпня 2020, 16:47
TUT.BY

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про необхідність повторних виборів в Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал tut.by.

"Знаєте, Україна - братська для нас країна, і український народ - братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не в них, - заявив Анатолій Глаз.

"На нашу думку, в українського керівництва ще багато років буде багато питань важливіші, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни, ніж роздавати поради сусідам, - додав він.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що якби він виявився на місці Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, то дав би згоду на повторні вибори.

"Давайте уявимо, що я впевнений в собі, я впевнений у виборі народу. Я - впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць - нові вибори. Я йду. Ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі - я усіх би запросив, усіх. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, вибирайте. І після такого результату, не було б питань ні у кого ", - заявив він.

Теми: БілорусьЗеленський


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