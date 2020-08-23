Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД Беларуси ответил Зеленскому – нам не нужны заезженные советы

Воскресенье, 23 августа 2020, 16:47
TUT.BY

Официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости  повторных выборов в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на портал tut.by.

"Знаете, Украина — братская для нас страна, и украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них, — заявил Анатолий Глаз.

"По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям, — добавил он.

Напомним, накануне Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.

"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я – уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого",- заявил он.

Темы: БеларусьЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минобороны Беларуси угрожает протестующим армией

видео, фотоВ Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы

фотоВ центре Киева задержали донецкого боевика

Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии: заболела коронавирусом

инфографикаВ Киеве рекордное количество новых больных Covid-19

НАТО отреагировал на заявления Лукашенко о возможном применении войск в Беларуси

Все новости...
Беларусь
Минобороны Беларуси угрожает протестующим армией
В Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы
НАТО отреагировал на заявления Лукашенко о возможном применении войск в Беларуси
Последние новости
16:52
Битва за TikTok: владельцы собираются обжаловать решение Трампа в суде
16:47
МИД Беларуси ответил Зеленскому – нам не нужны заезженные советы
16:28
фотоНа вооружение ВСУ поступил береговой ракетный комплекс "Нептун"
16:12
В Сумах усилили карантин
15:52
Минобороны Беларуси угрожает протестующим армией
15:46
На следующей неделе Рада может рассмотреть законопроект о госгарантии по кредитам
15:34
видео, фотоВ Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы
14:51
Иран обнародовал подробности гибели лайнера МАУ – было два ракетных удара
14:35
фотоВ центре Киева задержали донецкого боевика
14:18
Во Франции осквернили монумент жертвам нацизма
Все новости...