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Зеленський передав ЗСУ 132 зразки озброєння й техніки

Неділя, 23 серпня 2020, 17:07
Зеленський передав ЗСУ 132 зразки озброєння й техніки
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський передав до підрозділів Збройних сил України 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку та 78 приладів спостереження.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова: "Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку та 78 приладів спостереження.

Це модернізовані танки Т-64 і Т-72, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження".

Деталі: Під час урочистих заходів з нагоди Дня Державного прапора України на військовому летовищі у Василькові Київської області президент вручив сім сертифікатів командирам військових підрозділів ЗСУ.

 
Фото пресслужби президента

Він зауважив, що, незважаючи на пандемію COVID-19, видатки на оборонну сферу залишилися незмінними.

За його словами, обов’язковим є переоснащення українського війська, прийняття на озброєння новітніх бойових систем, приведення органів військового управління до стандартів НАТО.

Після завершення церемонії передачі міністр оборони Андрій Таран та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський продемонстрували президентові зразки техніки, що передавалася на озброєння й далі вирушить до зони проведення ООС.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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