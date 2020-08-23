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Зеленский передал ВСУ 132 образца вооружения и техники

Воскресенье, 23 августа 2020, 17:07
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь: "Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Это модернизированные танки Т-64 и Т-72, ​​новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения".

Детали: Во время торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области президент вручил семь сертификатов командирам воинских подразделений ВСУ.

 
Фото пресс-cлужбы президента

Он отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, расходы на оборонную сферу остались неизменными.

По его словам, обязательным является переоснащение украинской армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления к стандартам НАТО.

После завершения церемонии передачи министр обороны Андрей Таран и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский продемонстрировали президенту образцы техники, которая передавалась на вооружение и дальше отправится в зону проведения ООС.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВооруженные силы


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