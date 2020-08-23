Біля посольства Білорусі в Москві затримали 11 осіб

У Москві близько білоруського посольства, де проходила акція солідарності з протестувальниками проти офіційних результатів виборів, затримали щонайменше 11 осіб.

Джерело: ОВД-Инфо з посиланням на затриманого, музиканта Олега Клімова

Деталі: Клімов уточнив, що прямував до посольства Білорусі, де проходила акція солідарності з протестувальниками. Поліцейські не пояснили Клімову причину затримання. Він припустив, що приводом стала біло-червона футболка з символікою групи Rodonitza.

Близько 18.30 Клімов повідомив ОВД-Инфо, що в автозак завели ще 10 осіб і повезли в ОВД "Тверський".

Пізніше музикант повідомив, що на затриманих складають протоколи за статтею про розпивання алкоголю і куріння в громадських місцях (ст. 20.20 КоАП). При цьому він підкреслює, що принаймні його затримали по дорозі до посольства Білорусі у тверезому стані.

Невідомо, чи збиралися інші затримані брати участь в акції солідарності біля посольства.

О 21:38 Клімов повідомив, що вийшов з відділу поліції, інших затриманих також відпускають. Поліцейські виписують штрафи за статтею 20.20 КоАП.

Клімов додав, що до відділку приїжджали люди з невідомого відомства і питали про громадянство і прописку затриманих.